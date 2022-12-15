Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет необходимости. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Указ Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада о нефти РФ опубликуют на этой неделе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Минцифры хочет обязать компанию Apple разрешить пользователям в РФ загружать приложения не из App Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.