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Новости

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Политика

Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Темпы роста госпитализаций в Москве снизились на 15% – Депздрав

Московские ЗАГС начали бронировать выездные локации на 2023 год

"Доктор 24": мед

"Доктор 24": тестостерон

"Атмосфера": 8 градусов мороза ожидается в столице вечером 15 декабря

"Время новых": вечные елочные игрушки

Покупатели пожаловались на длинные очереди в пунктах выдачи заказов в столице

Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах

Депздрав сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа нет необходимости. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Указ Владимира Путина по ответным мерам на решение Запада о нефти РФ опубликуют на этой неделе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Минцифры хочет обязать компанию Apple разрешить пользователям в РФ загружать приложения не из App Store. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

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