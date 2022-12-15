Московские ЗАГС начали бронировать выездные локации на 2023 год

Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что пожениться на выездных площадках в 2023 году можно будет и в будни. В данный момент необычные локации доступны для брачных церемоний только по пятницам и субботам.

ЗАГСы уже принимают заявления на следующий год. Женихи и невесты могут выбирать более чем из восьми тысяч вариантов. Среди них – усадьбы, особняки, башни "Москва-Сити", стадионы.

С момента запуска проекта в необычных местах брак заключили более 35 тысяч пар. Самой популярной площадкой 2022 года стал особняк Спиридонова. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.