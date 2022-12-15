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Общество

Покупатели пожаловались на длинные очереди в пунктах выдачи заказов в столице

Покупатели пожаловались на длинные очереди в пунктах выдачи заказов в столице

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Столичные пункты выдачи маркетплейсов не справляются с заказами в. Как заявили покупатели, там образовались длинные очереди. По их словам, чтобы получить товар, они вынуждены тратить часы на ожидание.

Маркетплейсы винят во всем предновогодний ажиотаж, поэтому работники не справляются с таким потоком клиентов. Какая ситуация в пунктах выдачи? И насколько увеличились сроки доставки товаров?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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