12:30Общество
Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах и поликлиниках. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
МЧС намерено провести внеплановые проверки всех крупных торговых центров и складов в РФ. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.
Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и автобуса на востоке Москвы. Такую информацию предоставили в ГИБДД.