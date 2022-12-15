Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах и поликлиниках. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

МЧС намерено провести внеплановые проверки всех крупных торговых центров и складов в РФ. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и автобуса на востоке Москвы. Такую информацию предоставили в ГИБДД.