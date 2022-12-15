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Общество

Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах

Новости часа: правительство РФ утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах

Депздрав сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В России начнут бесплатно тестировать на грипп

Покупатели пожаловались на большие очереди в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

Новости часа: снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

Синоптики пообещали порывистый ветер и гололедицу в Москве 15 декабря

Депздрав сообщил о снижении количества госпитализаций в Москве

Правительство РФ утвердило проведение тестирования на грипп в рамках программы ОМС

"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 15 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство утвердило тестирование на грипп по ОМС в больницах и поликлиниках. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

МЧС намерено провести внеплановые проверки всех крупных торговых центров и складов в РФ. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

Два человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и автобуса на востоке Москвы. Такую информацию предоставили в ГИБДД.

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