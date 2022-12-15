Покупатели пожаловались на большие очереди в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. По их словам, чтобы получить товар, приходится тратить часы на ожидание. Маркетплейсы видят причину в предновогоднем ажиотаже. Поток заказов вырос настолько, что сотрудники не справляются.

Какая ситуация в пунктах выдачи на данный момент? Насколько увеличились сроки доставки товаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.