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Общество

Покупатели пожаловались на большие очереди в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

Покупатели пожаловались на большие очереди в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

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Покупатели пожаловались на большие очереди в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. По их словам, чтобы получить товар, приходится тратить часы на ожидание. Маркетплейсы видят причину в предновогоднем ажиотаже. Поток заказов вырос настолько, что сотрудники не справляются.

Какая ситуация в пунктах выдачи на данный момент? Насколько увеличились сроки доставки товаров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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