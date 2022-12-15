Депздрав сообщил о снижении количества госпитализаций в Москве

В Москве стала сокращаться заболеваемость ОРВИ и гриппом: темп роста госпитализаций снизился примерно на 15%. Об этом заявили в столичном Депздраве.

По версии специалистов, Москва уже прошла пик заболеваемости. Однако в целом по стране ситуация сложилась непростая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ.

Можно ли самому сделать такой тест и где его купить в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.