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Общество

Депздрав сообщил о снижении количества госпитализаций в Москве

Депздрав сообщил о снижении количества госпитализаций в Москве

Правительство РФ утвердило проведение тестирования на грипп в рамках программы ОМС

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В Москве стала сокращаться заболеваемость ОРВИ и гриппом: темп роста госпитализаций снизился примерно на 15%. Об этом заявили в столичном Депздраве.

По версии специалистов, Москва уже прошла пик заболеваемости. Однако в целом по стране ситуация сложилась непростая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ.

Можно ли самому сделать такой тест и где его купить в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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