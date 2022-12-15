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Общество

Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований

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Госдума в I чтении приняла законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований. По мнению депутатов, в современной русской речи существуют много иностранных заимствований, которые не нужны.

Законопроект предусматривает недопустимость использования иностранных слов в русском языке, если им есть аналог. В случае если иностранные слова не имеют аналога в русском языке, они могут быть использованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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