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Общество

Депутат Госдумы пообещал "мальчику Вове из Киева" ракеты на Новый год

Депутат Госдумы пообещал "мальчику Вове из Киева" ракеты на Новый год

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Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов прокомментировал свои слова о мальчике Вове из Киева, которому он собирался подарить ракеты на Новый год. Высказывание появилось на благотворительной акции "Елка желаний", где любой желающий может побыть в роли Деда Мороза и сделать подарок детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

По словам депутата Олега Нилова, он говорил на благотворительной акции не о ребенке, а о президенте Украины Владимире Зеленском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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