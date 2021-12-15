В ГД предложили "обнулять" аккаунты блогеров после скандального видео с Литвиным

В Госдуме предложили "обнулять" аккаунты блогеров после скандала с Михаилом Литвиным, проехавшем по торговому центру на автомобиле. По мнению парламентариев, это повзолит лишить их мотивации совершать противоправные поступки.

Прокуратура и полиция уже начали проверку после инцидента с Литвиным. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Ролик о заезде появился в сети, там блогер едет вдоль магазинов, едва не сбивая манекены. В финале он устроил прощальный дрифт и снес елку.

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