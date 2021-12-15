Блогер въехал в ТЦ "Вегас Кунцево" на автомобиле

Блогер Михаил Литвин ради скандального видео въехал в ТЦ "Вегас Кунцево" на машине. Он прокатился на заснеженном автомобиле среди магазинов.

Съемки были организованы ночью. Однако за кадром Литвин заявляет, что приехал за подарками к Новому году.

Михаил Литвин вошел в антирейтинг российских блогеров, которые чаще всего нарушают правила дорожного движения.

Также мужчина был замечен в нескольких скандалах. Например, он поспорил, что, устроившись официантом, заработает за 10 дней 40 тысяч рублей, при этом сразу подрался с коллегой из-за чаевых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.