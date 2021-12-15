Россиянам, сделавшим прививку иностранными вакцинами, выдадут QR-коды

Россияне, привившиеся за границей, смогут оформить QR-код. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Это может спровоцировать спрос на так называемые вакцинные туры, говорят специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.