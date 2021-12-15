Коммунальные службы столицы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Москву очищают после рекордного за последние 28 лет снегопада. Коммунальщикам также необходимо убрать снег с крыш.

В Санкт-Петербурге прохожая оказалась в реанимации после того, как на нее упал кусок льда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.