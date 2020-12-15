Угадавшая улицу москвичка получит подарок от телеканала Москва 24

Москва 24 в рубрике "Шо це энтузиастов" загадала 1-й Краснокурсантский проезд. Первым правильный ответ прислала телезрительница Анастасия.

Победительница получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.