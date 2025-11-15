Форма поиска по сайту

15 ноября, 21:15

Городские службы мониторят состояние дорог на фоне снегопада в Москве

Городские службы мониторят состояние дорог на фоне снегопада в Москве

Коммунальные службы Москвы в круглосуточном режиме мониторят состояние дорог и при необходимости проводят обработку реагентами. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, а также подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город. Также водителей попросили держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также строго соблюдать скоростной режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

