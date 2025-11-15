Форма поиска по сайту

15 ноября, 08:30

Общество

Российский путешественник Федор Конюхов собрался провести 4 месяца на Антарктиде

Российский путешественник Федор Конюхов собрался провести 4 месяца на Антарктиде

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов снова собрался в дорогу. 74-летний экстремал намерен провести 4 месяца на самом загадочном материке планеты – Антарктиде. Там он планирует прожить на полярной сезонной одиночной станции до середины марта.

Он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова изучить загрязнение воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Ермакова

