Российский путешественник Федор Конюхов собрался провести 4 месяца на Антарктиде
Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов снова собрался в дорогу. 74-летний экстремал намерен провести 4 месяца на самом загадочном материке планеты – Антарктиде. Там он планирует прожить на полярной сезонной одиночной станции до середины марта.
Он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова изучить загрязнение воздуха.
