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15 ноября, 19:30

Экономика

Эксперт рассказал, как повлияют протесты в Абхазии на импорт мандаринов

Эксперт рассказал, как повлияют протесты в Абхазии на импорт мандаринов

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Эксперт рынка потребительской продукции Сергей Косогор выразил уверенность, что протесты в Абхазии не повлияют на импорт мандаринов. Эксперт уточнил, что на данный момент, по статистике таможенных органов, в Россию завезли на 90 тонн мандаринов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Акции протеста начались в Абхазии 11 ноября на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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