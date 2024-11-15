Эксперт рассказал, как повлияют протесты в Абхазии на импорт мандаринов

Эксперт рынка потребительской продукции Сергей Косогор выразил уверенность, что протесты в Абхазии не повлияют на импорт мандаринов. Эксперт уточнил, что на данный момент, по статистике таможенных органов, в Россию завезли на 90 тонн мандаринов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Акции протеста начались в Абхазии 11 ноября на фоне обсуждения вопроса ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

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