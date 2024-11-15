Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 10:45

Общество

Врачи спасли более 5 тыс недоношенных детей в Москве в 2024 году

Врачи спасли более 5 тыс недоношенных детей в Москве в 2024 году

"Утро": москвичам рассказали о погоде 15 ноября

Синоптики спрогнозировали рост уровня снежного покрова до 2 см в Москве

"Утро": влажность воздуха составит 84% в Москве 15 ноября

"Доктор 24": гастроэнтеролог рассказал о симптомах дефицита селена

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 15 ноября

Диетолог рассказала, как выбрать вкусные оливки

Москвичи могут подать заявление на льготное питание школьников онлайн

280 детей родились в Москве 14 ноября

Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

Москва продолжает улучшать показатели выхаживания детей, родившихся раньше срока. В этом году столичные врачи спасли уже более 5 тысяч недоношенных новорожденных, а показатель младенческой смертности достиг исторического минимума. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, своевременная и качественная медпомощь позволяет не только спасать малышей, но и снижать риск развития у них серьезных заболеваний в будущем.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика