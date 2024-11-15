15 ноября, 10:45Общество
Врачи спасли более 5 тыс недоношенных детей в Москве в 2024 году
Москва продолжает улучшать показатели выхаживания детей, родившихся раньше срока. В этом году столичные врачи спасли уже более 5 тысяч недоношенных новорожденных, а показатель младенческой смертности достиг исторического минимума. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
По ее словам, своевременная и качественная медпомощь позволяет не только спасать малышей, но и снижать риск развития у них серьезных заболеваний в будущем.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.