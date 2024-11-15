Врачи спасли более 5 тыс недоношенных детей в Москве в 2024 году

Москва продолжает улучшать показатели выхаживания детей, родившихся раньше срока. В этом году столичные врачи спасли уже более 5 тысяч недоношенных новорожденных, а показатель младенческой смертности достиг исторического минимума. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, своевременная и качественная медпомощь позволяет не только спасать малышей, но и снижать риск развития у них серьезных заболеваний в будущем.

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