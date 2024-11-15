Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 08:00

Общество

Диетолог рассказала, как выбрать вкусные оливки

Диетолог рассказала, как выбрать вкусные оливки

Москвичи могут подать заявление на льготное питание школьников онлайн

280 детей родились в Москве 14 ноября

Нотариусы будут сообщать наследникам о долгах

Ведущие Москвы FM перечислили темы дня 15 ноября

"Утро": 2 градуса ожидается в Москве днем 15 ноября

В России появился "новый Кашпировский"

Зрители поделились кадрами с белым воробьем в Москве

Дождь со снегом ожидается в ночь на 15 ноября

Генконсульство в ОАЭ призвало россиян не брать "детям-сиротам" дубайский шоколад

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что наиболее полезным вариантом будут оливки с косточкой, так как она позволяет сохранить целостность продукта и поддержать его свежесть на более долгий срок. Кроме того, предпочтительнее, по ее словам, выбирать товар в стеклянной банке. В жестяных оливки могут окисляться.

Вдобавок к этому, Разаренова отметила, что у оливок должна быть матовая бархатная поверхность и однородный окрас, а цвет может варьироваться от зеленого до коричневого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоНика КараваеваМаксим ШаманинЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика