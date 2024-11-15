Диетолог рассказала, как выбрать вкусные оливки

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что наиболее полезным вариантом будут оливки с косточкой, так как она позволяет сохранить целостность продукта и поддержать его свежесть на более долгий срок. Кроме того, предпочтительнее, по ее словам, выбирать товар в стеклянной банке. В жестяных оливки могут окисляться.

Вдобавок к этому, Разаренова отметила, что у оливок должна быть матовая бархатная поверхность и однородный окрас, а цвет может варьироваться от зеленого до коричневого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.