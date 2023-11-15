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15 ноября, 11:15

Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19

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Сезонный рост заболеваемости в Москве продлится до зимних каникул, говорят инфекционисты. Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что вводить новые ограничения из-за COVID-19 не планируют.

Москвичам рекомендуют соблюдать меры гигиены: мыть руки, содержать в чистоте гаджеты. В целом, уровень госпитализаций санитарные врачи считают невысоким. Кроме коронавируса, встречаются еще грипп и ОРВИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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