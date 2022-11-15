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Новости

15 ноября, 22:00

Общество

Москвичи поделились снежными видео из разных районов столицы

Москвичи поделились снежными видео из разных районов столицы

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Москвичам показали картину дня

Москвичи поделились снежными видео из разных районов столицы. В некоторых местах снега так много, что дети уже открыли сезон катания на ватрушках. А некоторые даже начали лепить первых снеговиков.

Почта Деда Мороза начнет работать в Москве уже 18 ноября. Что касается снега, то синоптики центра погоды "Фобос" утверждают, что он уже не растает до весны. 15 ноября можно считать началом метеорологической зимы.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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