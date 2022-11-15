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Новости

15 ноября, 21:15

Общество

Ралли "Шелковый путь" в 2023 году пройдет по маршруту из Казани в Москву

Ралли "Шелковый путь" в 2023 году пройдет по маршруту из Казани в Москву

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Ралли "Шелковый путь" в 2023 году пройдет по маршруту из Казани в Москву. Впервые на пути появятся новые регионы.

Как сообщили организаторы, из Казани караван отправится на предгорье Урала, где еще никогда не проходили рейды такого уровня.

После водители направятся в Оренбург и Самару, где откроются по-настоящему скоростные трассы. А в заключительной части экипажи пройдут знаменитые Арчединско-Донские пески и отправятся в столицу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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