Ралли "Шелковый путь" в 2023 году пройдет по маршруту из Казани в Москву. Впервые на пути появятся новые регионы.

Как сообщили организаторы, из Казани караван отправится на предгорье Урала, где еще никогда не проходили рейды такого уровня.

После водители направятся в Оренбург и Самару, где откроются по-настоящему скоростные трассы. А в заключительной части экипажи пройдут знаменитые Арчединско-Донские пески и отправятся в столицу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.