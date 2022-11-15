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Новости

15 ноября, 18:30

Политика

Новости часа: выпавший в Москве снег не растает до весны

Новости часа: выпавший в Москве снег не растает до весны

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпавший в Москве снег не растает до весны. Такой прогноз сделали специалисты центра погоды "Фобос".

Владимир Путин присвоил звание городов трудовой доблести 9 городам, в том числе Луганску и Горловке. Решение вступит в силу с 15 ноября 2022 года.

Еще два пролета Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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