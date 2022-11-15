Госдума приняла закон о едином пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет

Госдума приняла закон о едином пособии для беременных, а также для семей с детьми до 17 лет. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, на эти цели направят свыше полутора триллионов рублей. Уточняется, что пособие будут получать семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума. Выплата будет установлена с 1 января 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.