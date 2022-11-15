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Общество

Новости часа: высота сугробов в Москве к выходным достигнет 10–15 сантиметров

Новости часа: высота сугробов в Москве к выходным достигнет 10–15 сантиметров

Новости часа: температура воздуха в Москве может опуститься до -14 градусов в выходные

Жителям столицы показали, в каких частях города еще не начался снегопад

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Запад и Турция понимают, что нужно удерживать Киев от провокаций в отношении зерновой сделки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Высота сугробов в Москве к воскресенью достигнет 10–15 сантиметров, проинформировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Более миллиарда рублей дополнительных средств выделили на помощь онко- и сердечно-сосудистым больным, сообщил Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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