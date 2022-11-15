Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: Дептранс призвал отказаться от поездок на машинах из-за ухудшения погоды

Новости часа: Дептранс призвал отказаться от поездок на машинах из-за ухудшения погоды

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс просит отказаться от поездок на машинах в часы пик из-за ухудшения погоды в городе. В часы пик автомобилистам рекомендовали пользоваться городским транспортом либо отложить поездки на более позднее время.

Следственный комитет начал проверку после пожара на бывшем заводе "Зингер" в Подольске. Пожар произошел 14 ноября.

ВСУ за два часа выпустили по ДНР 30 снарядов. Об этом сообщили в ТАСС.

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