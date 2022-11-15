Дети с тяжелыми заболеваниями смогут летать до места лечения бесплатно

С 1 января 2023 года дети с тяжелыми заболеваниями смогут совершать перелеты до места лечения и обратно бесплатно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Льготу предоставят детям-инвалидам, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе.

Решение также распространяется на родителей или сопровождающих ребенка. Бесплатный перелет будут предоставлять в случае, если дорога к месту лечения на поезде занимает более 12 часов или составляет более тысячи километров.

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