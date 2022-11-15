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Общество

Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 15 ноября

Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 15 ноября

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Во второй половине дня во вторник, 15 ноября, в столице обещают снегопад. По словам синоптиков, высота снежного покрова может составить около 5 сантиметров.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Аварийные бригады на местах, на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.

По плану обрабатывать дороги и тротуары против гололедицы начнут в 15:00. Особое внимание будут уделять очистке пешеходных зон, подходов к остановкам и станциям общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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