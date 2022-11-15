Россиянам дали советы по выбору винограда

Китай является лидером по выращиванию винограда. За год там собирают почти 15 миллионов тонн ягод. На втором месте – Италия, где выращивают около 8 миллионов тонн в год. Россия в рейтинге на 24 месте. В стране собирают чуть больше 550 тысяч килограммов ежегодно.

Какой виноград, кроме кишмиша, без косточек можно найти на московских прилавках? И на что обратить внимание при покупке, чтобы выбрать самый вкусный?

Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

