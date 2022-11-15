Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Общество

Россиянам дали советы по выбору винограда

Россиянам дали советы по выбору винограда

Актеру Джиму Кэрри запретили въезд в Россию

В ГД внесли поправку о лишении гражданства за дискредитацию армии

В России вступил в силу закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет

С 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ

В Приморье мобилизованные завершили практику по одиночной подготовке

В РФ продолжается подготовка военных, призванных из запаса

"Утро": небольшой снег ожидается в Москве 15 ноября

Автомобилисты столкнулись с проблемами из-за резкого прихода зимы в регионы

"Московский патруль": в столице стартовал Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД"

Китай является лидером по выращиванию винограда. За год там собирают почти 15 миллионов тонн ягод. На втором месте – Италия, где выращивают около 8 миллионов тонн в год. Россия в рейтинге на 24 месте. В стране собирают чуть больше 550 тысяч килограммов ежегодно.

Какой виноград, кроме кишмиша, без косточек можно найти на московских прилавках? И на что обратить внимание при покупке, чтобы выбрать самый вкусный?
Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика