Актеру Джиму Кэрри запретили въезд в Россию

Американскому актеру Джиму Кэрри закрыли въезд в Россию. МИД РФ внес его в санкционный список.

Под персональные ограничения также подпали 100 граждан Канады. Среди них оказались высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты различных организаций, а также медиа- и финансовых структур, которые враждебно настроены к России.

Очередной список стал ответом на продолжение санкционной политики в отношении россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

