08:00Общество
Актеру Джиму Кэрри запретили въезд в Россию
Американскому актеру Джиму Кэрри закрыли въезд в Россию. МИД РФ внес его в санкционный список.
Под персональные ограничения также подпали 100 граждан Канады. Среди них оказались высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты различных организаций, а также медиа- и финансовых структур, которые враждебно настроены к России.
Очередной список стал ответом на продолжение санкционной политики в отношении россиян.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.