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Общество

Актеру Джиму Кэрри запретили въезд в Россию

Актеру Джиму Кэрри запретили въезд в Россию

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Американскому актеру Джиму Кэрри закрыли въезд в Россию. МИД РФ внес его в санкционный список.

Под персональные ограничения также подпали 100 граждан Канады. Среди них оказались высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты различных организаций, а также медиа- и финансовых структур, которые враждебно настроены к России.

Очередной список стал ответом на продолжение санкционной политики в отношении россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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