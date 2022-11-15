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Общество

В Приморье мобилизованные завершили практику по одиночной подготовке

В Приморье мобилизованные завершили практику по одиночной подготовке

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В Приморье мобилизованные граждане завершили практику по одиночной подготовке на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота. Военные сдали зачеты по вождению и прицельной стрельбе из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков Т-80БВ.

После прохождения курса резервисты отправились к местам боевого слаживания. Перед отправкой проверили форму одежды, экипировку и оружие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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