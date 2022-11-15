В РФ продолжается подготовка военных, призванных из запаса

Военные, призванные из запаса, продолжают подготовку. На одном из полигонов мобилизованные тренируются действиям в составе расчетов тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Военнослужащие отрабатывают скрытное выдвижение боевой машины на позицию, развертывание и нанесение удара по целям. Попадание фиксируют с помощью беспилотников. После выполнения задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается.

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