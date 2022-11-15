Автомобилисты столкнулись с проблемами из-за резкого прихода зимы в регионы

Снегопады пришли в Россию. Водители в регионах столкнулись с заторам на дорогах. Так, 10-балльные пробки ждут автомобилистов в Екатеринбурге, а в Челябинске и Тюмени машины не могут проехать из-за выпавшего снега.

Испытание непогодой только началось. Следом придут аномальные холода. Морозы в -45 градусов ждут жителей Красноярского края.

Температура значительно ниже нормы во многих регионах России ожидается уже на этой неделе. А когда ждать зиму в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.