Вирусолог назвал условия завершения пандемии

В Москве полную вакцинацию прошли 42% горожан, а первую дозу прививки получила половина жителей столицы. Эксперты уверяют, что передача заболевания остановится, когда защищенными будут 80% населения.

"Когда мы применяем вакцинацию за короткий промежуток времени к большинству нашей популяции, только тогда вакцинация работает эффективно", – объяснил вирусолог Павел Волчков.

Сейчас в России первый компонент вакцины получили чуть более 63 миллионов граждан, второй – около 58 миллионов. Это всего 49% из необходимых 80% для достижения коллективного иммунитета.

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