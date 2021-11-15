В России планируют ввести почти повсеместный режим пропуска по QR-кодам

В Госдуму поступил закон о введении QR-кодов повсеместно. Если его примут, то с 1 февраля их будут требовать на всех массовых мероприятиях – в театрах, музеях, в кафе и ресторанах.

До этого в стране наступит переходный период – посещать общественные места можно будет, предъявив один из четырех документов – сертификат о вакцинации, справку о перенесенном ковиде, медотвод или отрицательный ПЦР-тест.

После 1 февраля ПЦР-тест принимать перестанут и без кода можно будет пройти лишь в аптеки и продуктовые магазины. Ограничения продлятся до 1 июня 2022 года. К этому времени, по расчетам правительства, эти меры помогут достичь коллективного иммунитета в 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.