"Спорная территория": sparтанские условия

Жители дома №5 по улице Рокотова устали от постоянного шума в ночное время. Все из-за разгрузок круглосуточного магазина "Спар". Уже два года жители регулярно обращаются в надзорные органы, но пока безрезультатно.

Руководство "Спара" сваливает все вину на поставщиков, которые отправляют товар в ночное время, чтобы избежать пробок. Также представители магазина уверяют, что у них есть отдельное место для разгрузки, а водители выключают двигатель, когда стоят на территории.

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