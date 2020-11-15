Более 54 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

В мире выявили свыше 54 миллионов случаев коронавируса с начала пандемии. Наиболее сложная ситуация в Соединенных Штатах. Накануне там выявили более 157 тысяч новых зараженных всего за одни сутки.

Общее число заболевших перевалило за 11 миллионов.

Следом в антирейтинге – Индия. Там более 8 миллионов заболевших. В Бразилии более 5 миллионов. Во Франции число инфицированных приближается к 2-м миллионам. Замыкает пятерку Россия.

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