15 октября, 16:30Общество
Конференция по вопросам ответственного современного отцовства прошла в Москве
В Москве прошла третья городская конференция, посвященная вопросам ответственного современного отцовства. Это площадка для дискуссий и обсуждения семейных ценностей в российском обществе, а также роли родителей в воспитании подрастающего поколения.
Конференция приурочена ко Дню отца, который будут отмечать в России 19 октября. По случаю праздника в столице пройдет много акции и мероприятий для всей семьи.
