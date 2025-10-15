Конференция по вопросам ответственного современного отцовства прошла в Москве

В Москве прошла третья городская конференция, посвященная вопросам ответственного современного отцовства. Это площадка для дискуссий и обсуждения семейных ценностей в российском обществе, а также роли родителей в воспитании подрастающего поколения.

Конференция приурочена ко Дню отца, который будут отмечать в России 19 октября. По случаю праздника в столице пройдет много акции и мероприятий для всей семьи.

