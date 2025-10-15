Форма поиска по сайту

15 октября, 14:30

Общество

Гала-концерт фестиваля "Белая трость" пройдет в концертном зале "Москва"

Гала-концерт Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" пройдет в концертном зале "Москва". Мероприятие приурочено к Международному дню белой трости, призванному обратить внимание общества на проблемы слепых людей.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, вместе с финалистами на сцену поднимутся российские звезды. В этом году в отборочных этапах приняли участие более 800 детей с особенностями здоровья по зрению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

