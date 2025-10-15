Эксперт по коммуникациям Седа Каспарова рассказала о хейте и критике. По ее словам, открытого негатива в ее адрес почти нет, но иногда появляются комментарии, ставящие под сомнение ее профессионализм.

Раньше такие замечания вызывали у нее сильный стресс и даже слезы, так как она отождествляла критику с личной несостоятельностью. Со временем Каспарова научилась отделять себя от работы и поняла, что каждый имеет право ее не любить, и в этом нет ничего страшного.

