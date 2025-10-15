Эксперт рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку. Если сотрудник выполняет работу по другой специальности, не указанной в трудовом договоре, он должен дать письменное согласие, а размер доплаты определяется по соглашению сторон.

По словам Яковлевой, любая дополнительная работа требует предварительного оформления отдельного соглашения с указанием сроков и размера доплаты. При этом надбавка должна быть обоснованной и зависеть от сложности и объема задач.

Если же сотрудник замещает коллегу с похожими обязанностями, предусмотренными его должностной инструкцией, доплата не положена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.