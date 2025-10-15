15 октября, 14:30Общество
Эксперт рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку
Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку. Если сотрудник выполняет работу по другой специальности, не указанной в трудовом договоре, он должен дать письменное согласие, а размер доплаты определяется по соглашению сторон.
По словам Яковлевой, любая дополнительная работа требует предварительного оформления отдельного соглашения с указанием сроков и размера доплаты. При этом надбавка должна быть обоснованной и зависеть от сложности и объема задач.
Если же сотрудник замещает коллегу с похожими обязанностями, предусмотренными его должностной инструкцией, доплата не положена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.