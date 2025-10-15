Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 14:30

Общество

Эксперт рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку

Эксперт рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян перед ноябрьскими праздниками

Более трети месячной нормы осадков выпало за 2 дня в Москве

В Москве выпало 36% месячной нормы осадков за 13 и 14 октября

"Атмосфера": 4 градуса ожидается в Москве вечером 15 октября

Москвички стали чаще проходить исследования для выявления рака молочной железы

Россияне стали покупать осенние поделки в школу в интернете

"Специальный репортаж": черные сертификаты

"Доктор 24": диетолог рассказала, какой майонез можно есть худеющим

В Москве пересмотрят дело о квартире, проданной пенсионеркой под давлением

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, когда россиянам положена надбавка за переработку. Если сотрудник выполняет работу по другой специальности, не указанной в трудовом договоре, он должен дать письменное согласие, а размер доплаты определяется по соглашению сторон.

По словам Яковлевой, любая дополнительная работа требует предварительного оформления отдельного соглашения с указанием сроков и размера доплаты. При этом надбавка должна быть обоснованной и зависеть от сложности и объема задач.

Если же сотрудник замещает коллегу с похожими обязанностями, предусмотренными его должностной инструкцией, доплата не положена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика