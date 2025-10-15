Форма поиска по сайту

15 октября, 11:30

Общество

Треть россиян посчитали допустимой разницу в 10 лет между супругами

Треть россиян посчитали допустимой разницу в 10 лет между супругами

Треть россиян считают, что 10 лет – это самая большая допустимая разница в возрасте супругов. Об этом узнали аналитики ВЦИОМ.

Еще треть респондентов уверены, что разница должна быть не более 5 лет. Каждый пятый полагает, что возраст не имеет значения. Также 7% ответили, что 15 лет разницы допустимо.

При этом аналитики ВЦИОМ отмечают, что для большинства россиян разница в 15–20 лет воспринимается скорее как проблема, а не норма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоИван Евдокимов

