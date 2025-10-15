Форма поиска по сайту

15 октября

Общество

Стали известны причины, по которым москвичи обращаются за психологической помощью

Стали известны причины, по которым москвичи обращаются за психологической помощью

Стали известны самые популярные причины, по которым москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью. Среди них – потеря смысла жизни, различные страхи, тревога и депрессия, рассказали в Московской службе психологической помощи.

По словам специалистов, наладить настроение поможет посещение культурных мероприятий и занятия спортом. Также можно начать вести дневник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

