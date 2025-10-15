Стали известны причины, по которым москвичи обращаются за психологической помощью

Стали известны самые популярные причины, по которым москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью. Среди них – потеря смысла жизни, различные страхи, тревога и депрессия, рассказали в Московской службе психологической помощи.

По словам специалистов, наладить настроение поможет посещение культурных мероприятий и занятия спортом. Также можно начать вести дневник.

