Стали известны причины, по которым москвичи обращаются за психологической помощью
Стали известны самые популярные причины, по которым москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью. Среди них – потеря смысла жизни, различные страхи, тревога и депрессия, рассказали в Московской службе психологической помощи.
По словам специалистов, наладить настроение поможет посещение культурных мероприятий и занятия спортом. Также можно начать вести дневник.
