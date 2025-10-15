Форма поиска по сайту

15 октября, 07:45

Общество

Юристы объяснили, в каких случаях положена надбавка к зарплате

Юристы объяснили, в каких случаях положена надбавка к зарплате. Если сотрудник замещает коллегу, который выполняет схожие должностные обязанности и в его должностной инструкции предусмотрены подобные замещения, то письменного согласия не требуется и доплаты не будет.

Надбавка обязательна, если работник выполняет функции по другой профессии или должности, не указанной в трудовом договоре. В этом случае необходимо его письменное согласие и отдельное соглашение, в котором фиксируются сроки и размер доплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

