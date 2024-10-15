15 октября, 14:30M24.RU
Москвичам рассказали об уплате имущественных налогов
15 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Имущественный налог физических лиц в 2024 году. Особенности формирования налоговых уведомлений".
1 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год. Какое имущество облагается налогом? По каким ставкам осуществляется налоговый расчет? Как рассылаются налоговые уведомления и куда обращаться, если налог не пришел? Какие способы оплаты налогов доступны москвичам и что ждет тех, кто забыл оплатить налоги вовремя?
На эти и другие вопросы ответили:
- заместитель руководителя УФНС России по городу Москве Евгения Круглова;
- начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по городу Москве Надежда Пятакова;
- старший государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля налогообложения доходов физических лиц УФНС России по городу Москве Виктория Митрофанова.