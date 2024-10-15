Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 22:30

Общество

Премию "Благотворитель Москвы" впервые вручили в столице

Премию "Благотворитель Москвы" впервые вручили в столице

"Безопасный город": в одной из квартир Москвы обнаружили мартышку и четыре обезьяны

Певица Вика Цыганова посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Снегопад в Москве сменился дождями

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 октября

В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+

Львенок поступил в центр спасения диких животных "Земля прайда"

"Мой район. Новости": сбор гумпомощи для жителей приграничных территорий проходит в ЗАО

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Мой район. Новости": москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу

В столице впервые вручили премию "Благотворитель Москвы". Церемония прошла в театре Сатиры. По словам организаторов, цель награды – напомнить о важности добрых дел и отметить социально-направленные проекты НКО и бизнеса.

Всего было представлено 10 номинаций, в том числе – "Лучшая волонтерская программа", "Лучший благотворительный проект", "Лучшая команда НКО", "Лучшая работа с бизнесом" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика