Премию "Благотворитель Москвы" впервые вручили в столице

В столице впервые вручили премию "Благотворитель Москвы". Церемония прошла в театре Сатиры. По словам организаторов, цель награды – напомнить о важности добрых дел и отметить социально-направленные проекты НКО и бизнеса.

Всего было представлено 10 номинаций, в том числе – "Лучшая волонтерская программа", "Лучший благотворительный проект", "Лучшая команда НКО", "Лучшая работа с бизнесом" и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

