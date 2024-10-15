Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 октября

К выходным в Москве потеплеет до 10–14 градусов. Температура после снегопада и ливней поднимается медленно, ночи теперь будут холодными. Но до конца месяца снега больше не обещают.

Московской скорой помощи исполнилось 105 лет. За век с лишним служба выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медицинских организаций мира. Сегодня там работают около 11 тысяч человек.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 марта следующего года. Таким образом можно обезопасить себя от мошенников.

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