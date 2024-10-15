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Новости

Новости

15 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 октября

В Москве открыли информационно-культурный медиацентр БРИКС+

Львенок поступил в центр спасения диких животных "Земля прайда"

"Мой район. Новости": сбор гумпомощи для жителей приграничных территорий проходит в ЗАО

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Мой район. Новости": москвичей старше 50 лет стали чаще брать на работу

"Мой район. Новости": волонтеры из Кунцева шьют зимнюю экипировку для участников СВО

Туман опустился на некоторые районы Москвы после дождя

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 16 октября

К выходным в Москве потеплеет до 10–14 градусов. Температура после снегопада и ливней поднимается медленно, ночи теперь будут холодными. Но до конца месяца снега больше не обещают.

Московской скорой помощи исполнилось 105 лет. За век с лишним служба выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медицинских организаций мира. Сегодня там работают около 11 тысяч человек.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Оно вступит в силу с 1 марта следующего года. Таким образом можно обезопасить себя от мошенников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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