15 октября, 16:30Общество
Туман опустился на некоторые районы Москвы после дождя
После дождя в некоторых районах Москвы опустился туман, ближе к ночи температура немного повысится, но погода останется пасмурной и ветреной из-за низкой облачности.
Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко отметил, что особенностью климата Москвы является устойчивость снежного покрова зимой. В этом году первый снег выпал, но он быстро растаял, и до устойчивого снежного покрова еще далеко.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.