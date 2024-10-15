Туман опустился на некоторые районы Москвы после дождя

После дождя в некоторых районах Москвы опустился туман, ближе к ночи температура немного повысится, но погода останется пасмурной и ветреной из-за низкой облачности.

Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко отметил, что особенностью климата Москвы является устойчивость снежного покрова зимой. В этом году первый снег выпал, но он быстро растаял, и до устойчивого снежного покрова еще далеко.

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