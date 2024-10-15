Самое большое с начала осени похолодание зафиксировано 15 октября в Москве

Самое большое с начала осени похолодание отмечается в Москве во вторник, 15 октября, – температура опустилась ниже нормы на 3–4 градуса. По словам специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, до конца рабочей недели в столичном регионе погода будет еще холоднее многолетних значений, а по ночам температура опустится ниже нуля.

Однако к выходным температура в Москве повысится и будет приближаться к 10 градусам тепла, добавила синоптика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.