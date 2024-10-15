Климатолог рассказал, образуется ли устойчивый снежный покров в ближайшие дни в Москве

За прошедшие сутки в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Во вторник, 15 октября, дождь продолжит идти, что не даст образоваться устойчивому снежному покрову в Москве.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что скопление снега является основной чертой российского климата. Однако в этом году он появится еще не скоро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.