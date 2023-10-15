Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

В воскресенье, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Это самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Ежегодно в мире рак груди находят у двух миллионов пациенток.

В день борьбы с раком молочной железы в Москве проходит акция: на баннерах и на плакатах, с которыми стоят волонтеры, разместили QR-код, который ведет на памятку с правилами самодиагностики. Ее подготовили в департаменте здравоохранения Москвы.

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